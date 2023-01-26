На Вінниччині є влучання ворожих ракет

Російські військові 26 січня здійснили масований ракетний удар по Україні. Відомо, що під час атаки приліт зафіксували на Вінниччині.

Про це повідомили представники місцевої влади. Розповідаємо, що відомо про влучання та чи є жертви та постраждалі.

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Оперативні служби – на місці

Як зазначив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, в області зафіксовано влучання ракет. На щастя, минулося без постраждалих. Він також додав, що на місці працюють усі оперативні служби.

На Вінниччині був протиповітряний бій

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, сталося це близько 09:26. Приблизно в цей час йшов "протиповітряний бій".

Протиповітряний бій. Можливо хтось помилився і забув дописати "проти". Протиповітряний бій, протиповітряна оборона. Тобто очевидно, що технічно там десь (помилились – 24 Канал)… Трішечки налякали,

– пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, це означає, що наші літаки та сили ППО знищують ворожі ракети та дрони. Не варто лякатися та припускати, що на підконтрольну територію України змогли залетіти ворожі повітряні судна.

Ігнат в ефірі мусив пояснювати допис, який опублікував Борзов. Глава ОВА випадково перелякав мешканців області, та й усієї України. Згодом свій допис він відредагував та зазначив, що "Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною".



Борзов виправив допис по повітряний бій на Вінниччині / Скриншот

Прильоти зафіксували на Одещині

Зауважимо, що о 09:27 "Суспільне" повідомило, що в Одеському районі в небо здійнявся дим. Пізніше надійшло ще кілька сповіщень, в яких розповідали про вибухи в області.

О 09:40 monitor повідомив про роботу ППО. А ще через хвилину місцеві кореспонденти розповіли, що знову пролунали вибухи.

Невдовзі місцеві телеграм-канали зауважили, що в області може бути 4 – 5 прильотів. Причому ворог запускав ракети так, щоб вони навмисно кружляли та дозволяли визначати, де розташована українська ППО.

Станом на 10:00 стало відомо, що внаслідок прильотів в Одесі частково зникло водопостачання. Про це розповіли самі місцеві мешканці.

А вже о 10:19 глава Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук детальніше розповів про прильоти. За наявною інформацією, пошкоджень зазнали 2 об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

У Києві пролунав потужний вибух

Близько 10:00 мешканців столиці сколихнули потужні вибухи. Про них розповіли кореспонденти 24 Каналу, а невдовзі це підтвердив глава міської ради Віталій Кличко.

Пізніше він додав, що вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці. Що стосується подробиць, то їх він пообіцяв надати згодом.

Як розповідають у мережі, вибухів було кілька. Причому добре їх було чути саме у центрі Києва. Також уже поширюють фото, на якому можна побачити, як у небо здіймається дим.

Нагадуємо, що ні в якому разі не можна знімати на фото та відео роботу ППО. Якщо така спокуса у вас таки виникла, то ні в якому разі не викладайте матеріали у мережу. Пам'ятайте, що таким чином ви можете допомагати ворогові корегувати вогонь.