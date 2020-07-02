Вино – знаменитий напій богів, про який можна говорити нескінченно. Його кількість сортів і видів у всьому світі величезна, однак є загальноприйнята класифікація.

Вина розрізняють за кількома критеріями, серед яких – колір, вміст цукру і спирту, сорт, розповідає 24 канал. Важливо Вино: його особливості та переваги перед іншими напоями Вино Алкогольний напій з міцністю 9-22%, який виготовляється внаслідок спиртового бродіння виноградного соку. Колір Червоні вина. Створюються з темних сортів винограду. Відтінок може бути світлим або темним. При тривалому старінні колір змінюється від темного до більш світлого. Можливий осад. Білі – зі світлого винограду. Іноді використовуються темні сорти, з яких прибирають шкірку. Рожеві. Сировина – темні ягоди. Шкірка видаляється перед бродінням. Допускається використання суміші білих і червоних сортів. Залежно від сорту винограду і часу ферментації буває червоне, біле і рожеве вино​ / Фото Pixabay Цікаво Як виробляють вино: технологія і основні етапи За вмістом цукру і спиртової основи бувають: столові; ігристі; кріплені вина. Столові вина: сухі (цукор – до 0,3%, спирт – 9-14%);

напівсухі (цукор – 0,5-3%, спирт – 9-12%);

напівсолодкі (цукор – 3-8%, спирт – 9-12%). Ігристі вина: брют;

сухе;

напівсухе;

напівсолодке;

солодке. Бувають з різним вмістом спирту і цукру. Крім того, під час вторинного бродіння їх насичують вуглекислим газом. Найвідоміше ігристе вино – шампанське. Всі вина мають різний вміст цукру та спирту / Фото amwine Кріплені вина: міцні (цукор – 1-14%, спирт – 17-20%);

десертні напівсолодкі (цукор – 5-12%, спирт – 14-16%);

солодкі (цукор – 14-20%, спирт – 15-17%);

лікерні (цукор – 21-35%, спирт – 12-17%);

ароматизовані (цукор – 6-16%, спирт – 16-18%). За способом виготовлення: натуральні (виробляються виключно з соку, без сторонніх речовин); спиртові (містять етиловий спирт, який підвищує міцність напою); шипучі (додається вуглекислий газ. Наприклад, шампанське і сидр); підсолоджені (десертні, медові і лікерні вина. Додається цукор або мед для посилення смаку); розбавлені (сік розбавляється водою). Вибір вина залежить від особистих уподобань та фінансових можливостей / Фото okolobara