У випуску новин за 29 червня станом на 19:00 – за опитуванням КМІС, у червні лише 38% українців заявили, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського. В травні ж таких було майже 50%. Чимало українців рушило на вихідні до Одеси, відтак на вулицях – натовпи відпочивальників.

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Декілька країн Європи зафіксували підвищений рівень радіації біля західного кордону Росії. Про це повідомили спостерігачі за радіоактивною безпекою з Фінляндії, Норвегії та Швеції.