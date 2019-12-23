Випуск ноивн за 18:00: Договір з Росією про транзит газу. Найважливіші події 2019 року
У випуску новин за 23 грудня станом на 18:00 – Україна і Росія домовилися про новий договір щодо транзиту газу строком на п'ять років з можливістю пролонгації ще на десять років. Згідно з опитуваннями "Рейтингу", українці вважають вересневий обмін полоненими головною подією 2019 року.
Також у випуксу:
Згідно з опитуванням "Рейтингу", Президент України Володимир Зеленський став політиком 2019 року.
У грудні 2019 року одразу 51 депутат взяв участь лише у половині голосувань Верховної Ради України. При цьому 8 парламентарів пропустили понад 90% голосувань.
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