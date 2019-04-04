Випуск новин за 9:00: Офіційні результати виборів-2019. Дебати Зеленського і Порошенка

У випуску новин за 4 березня станом на 9:00 – Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Президент України Петро Порошенко відповів згодою на ультиматум кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".

Також у випуску: Проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На дні каліфорнійської затоки знайшли підводні дзеркала. Що українці хотіли б спитати у Володимира Зеленського. В Одесі провели екскурсію на фрегати НАТО.

Джерело: 24 канал