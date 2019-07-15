Випуск новин за 10:00: ДТП за участю кандидата від "Слуги народу". Зміна місця голосування

У випуску новин за 15 липня станом на 10:00 – нові деталі смертельного ДТП на Полтавщині: за кермом Toyota, яка врізалась у ВАЗ, внаслідок чого загинула жінка – пасажирка, а її 12-річна дочка досі в реанімації, таки був Олексій Сердюков, який за ніформацією ЗМІ очолює полтавський осередок "Слуги народу". Сьогодні останній день, щоби змінити місце голосування.

Також у випуску: Російські найманці минулої доби 19 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Жорстокі побиття кийками та масові затримання: так у Москві поліція розігнала мітингувальників. Біля селища Гурівщина по Житомирській трапилася масштабна ДТП: троє загиблих, 17 постраждалих.

Джерело: 24 канал