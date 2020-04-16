Випуск новин за 10:00: Відмова хворого священника від ізоляції. COVID-19 у медиків пологового.
У випуску новин за 16 квітня станом на 10:00 – на Буковині священник із COVID-19 відмовився від ізоляції. Він не згодний з таким діагнозом. Відтак, інфікований має намір й надалі проводити богослужіння. На Івано-Франківщині у місті Калуш через COVID-19 закрили пологовий будинок. Там інфекцію виявили у 14 медпрацівників.
Також у випуску:
На Харківщині від COVID-19 померла жінка, яка майже до смерті продавала у церкві свічки і контактувала з людьми.
В Офісі Президента повідомили, що розпочався обмін полоненими.
На в'їздах до Києва влаштували блокпости, де водіям та пасажирам будуть вимірювати температуру.
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