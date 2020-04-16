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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 10:00: Відмова хворого священника від ізоляції. COVID-19 у медиків пологового.

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 квітня станом на 10:00 – на Буковині священник із COVID-19 відмовився від ізоляції. Він не згодний з таким діагнозом. Відтак, інфікований має намір й надалі проводити богослужіння. На Івано-Франківщині у місті Калуш через COVID-19 закрили пологовий будинок. Там інфекцію виявили у 14 медпрацівників.

      Також у випуску: 

      На Харківщині від COVID-19 померла жінка, яка майже до смерті продавала у церкві свічки і контактувала з людьми.

      В Офісі Президента повідомили, що розпочався обмін полоненими.

      На в'їздах до Києва влаштували блокпости, де водіям та пасажирам будуть вимірювати температуру.

      Теги: Новини Івано-Франківська Лікарня Випуск новин
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