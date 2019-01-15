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      Випуск новин за 10:00: Жертви вибуху у житловому будинку в РФ. Втрати на фронті

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 січня станом на 10:00 – жертв вибуху у житловому будинку в російському місті Шахти вже двоє. Рятувальники виявили тіло іще однієї жінки під завалами, доля ще трьох людей досі невідома. Неповоротної втрати зазнала Україна на передовій – один військовий загинув, ще двоє поранені. Кількість ворожих обстрілів зросла.

      Також у випуску:

      У канадському місті Монреаль 35 учнів та 8 працівників початкової школи отруїлись чадним газом.

      ФСБ вимагає закрити від публіки засідання суду у справі українських полонених моряків.

      Майже місяць триває епопея навколо історичного кінотеатру "Київ".

      Теги: Новини Росії Випуск новин Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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