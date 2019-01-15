Випуск новин за 10:00: Жертви вибуху у житловому будинку в РФ. Втрати на фронті
У випуску новин за 15 січня станом на 10:00 – жертв вибуху у житловому будинку в російському місті Шахти вже двоє. Рятувальники виявили тіло іще однієї жінки під завалами, доля ще трьох людей досі невідома. Неповоротної втрати зазнала Україна на передовій – один військовий загинув, ще двоє поранені. Кількість ворожих обстрілів зросла.
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Джерело: 24 канал
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