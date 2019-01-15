Випуск новин за 10:00: Жертви вибуху у житловому будинку в РФ. Втрати на фронті

У випуску новин за 15 січня станом на 10:00 – жертв вибуху у житловому будинку в російському місті Шахти вже двоє. Рятувальники виявили тіло іще однієї жінки під завалами, доля ще трьох людей досі невідома. Неповоротної втрати зазнала Україна на передовій – один військовий загинув, ще двоє поранені. Кількість ворожих обстрілів зросла.

Також у випуску: У канадському місті Монреаль 35 учнів та 8 працівників початкової школи отруїлись чадним газом. ФСБ вимагає закрити від публіки засідання суду у справі українських полонених моряків. Майже місяць триває епопея навколо історичного кінотеатру "Київ".