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      Випуск новин за 10:00: Зустріч Кім Чен Ина та Дональда Трампа. ЛГБТ-прайд у Сербії

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 вересня станом на 10:00 – у листі, відправленому в серпні, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. ЛГБТ-прайд пройшов напередодні і в Сербії. Вулицями Белґрада пройшли тисячі його учасників. У ньому взяла участь і прем'єрка країни – Ана Брнабіч.

      Також у випуску:

      Перші заморозки і навіть перший сніг, хоч і мокрий. Новий тиждень починається невтішними прогнозами синоптиків.

      Державний бюджет 2020 року стане останнім, який ухвалять тільки на один рік. Надалі уряд плануватиме кошторис країни на 3 роки вперед.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Кім Чен Ин Дональд Трамп ЛГБТ Сербія
      Джерело: 24 канал
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