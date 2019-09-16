Випуск новин за 10:00: Зустріч Кім Чен Ина та Дональда Трампа. ЛГБТ-прайд у Сербії
У випуску новин за 16 вересня станом на 10:00 – у листі, відправленому в серпні, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. ЛГБТ-прайд пройшов напередодні і в Сербії. Вулицями Белґрада пройшли тисячі його учасників. У ньому взяла участь і прем'єрка країни – Ана Брнабіч.
Також у випуску:
Перші заморозки і навіть перший сніг, хоч і мокрий. Новий тиждень починається невтішними прогнозами синоптиків.
Державний бюджет 2020 року стане останнім, який ухвалять тільки на один рік. Надалі уряд плануватиме кошторис країни на 3 роки вперед.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Сенцов до українців: Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путінсьогодні , 09:23
-
Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛсьогодні , 08:35
-
Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харковісьогодні , 08:06
Коментарі