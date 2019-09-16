Випуск новин за 10:00: Зустріч Кім Чен Ина та Дональда Трампа. ЛГБТ-прайд у Сербії

У випуску новин за 16 вересня станом на 10:00 – у листі, відправленому в серпні, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. ЛГБТ-прайд пройшов напередодні і в Сербії. Вулицями Белґрада пройшли тисячі його учасників. У ньому взяла участь і прем'єрка країни – Ана Брнабіч.

Також у випуску: Перші заморозки і навіть перший сніг, хоч і мокрий. Новий тиждень починається невтішними прогнозами синоптиків. Державний бюджет 2020 року стане останнім, який ухвалять тільки на один рік. Надалі уряд плануватиме кошторис країни на 3 роки вперед.

Джерело: 24 канал