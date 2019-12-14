Випуск новин за 11:00: Нові деталі у вбивстві Шеремета. Клоун з фільму жахів у Мукачеві

У випуску новин за 14 грудня станом на 11:00 – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про ключовий випадок у справі убивства Павла Шеремета. За його словами, підготовлено все було на дуже високому рівні. Слідство проаналізувало 25 схожих злочинів. У Мукачеві можна зустріти страшного клоуна, який лякає містян. Багато мешканців обурені діями "Пеннівайза" та бояться за своїх дітей.

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Напередодні російському пропагандисту телеканалу НТВ Сергію Савіну не вдалось потрапити до України. Наші прикордонники в аеропорту Борисполя не пустили лише його, бо той свого часу навідувався до тимчасово окупованих територій.

Рекордний обсяг наркотиків вилучили в аеропорту в Стамбулі. Під час спецоперації правоохоронці виявили там одну тонну і сімсот кілограмів наркотичної речовини.

Точну дату обміну полоненими та припинення вогню на Донбасі назвуть наступного тижня. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.