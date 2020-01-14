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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
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      Випуск новин за 12:00: Покарання винних в авіакатастрофі МАУ. Наслідки аварії біля Ocean Plaza

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 12:00 – в Ірані вже заарештували декількох винних в авіакатастрофі збитого українського Boeing-737. Хто саме ці люди – наразі невідомо. Для розслідування авіакатастрофи МАУ в країні створили спеціальний суд. До нього залучать десятки експертів і суддів. Через прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza проводять екстренний ремонт, утворились затори на дорогах.

      Також у випуску:

      У Кропивницькому поліцейські разом зі студентами вчаться робити флікери – світловідбивачі, які дозволяють розпізнати пішохода в темну пору доби. Їх використання допоможе знизити кількість аварій на дорогах.

      На передовій бойовики знову застосували важке озброєння. Загалом випустили 36 мін. На щастя, внаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.

      Лідера гурту "Тартак" Олександра Положинського допитали у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Викликали співака на допит як свідка, адже Положинський – друг та колега підозрюваного Андрія Антоненка. 

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      Теги: Випуск новин Авіакатастрофа МАУ в Ірані Надзвичайні ситуації
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