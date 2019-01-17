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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 12:00: Результати голосування за відставку Мей. Перехід церков до інших парафій

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 січня станом на 12:00 – після невдалого голосування за угоду про Brexit британська опозиція ініціювала вотум недовіри до прем'єр-міністра країни Терези Мей. 16 січня парламент Британії проголосував проти відставки політика. Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

      Також у випуску:

      ОБСЄ запропонувала ООН створити спільну миротворчу місію на Донбасі.

      У одному з університетів Франції пролунала серія вибухів.

      У Національному банку України оприлюднили списки незаконних пунктів обміну валют в Україні.

      На Львівщині кілька годин гасили масштабну пожежу на заводі.

      Теги: Випуск новин Верховна Рада Тереза Мей Великобританія Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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