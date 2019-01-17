Випуск новин за 12:00: Результати голосування за відставку Мей. Перехід церков до інших парафій

У випуску новин за 17 січня станом на 12:00 – після невдалого голосування за угоду про Brexit британська опозиція ініціювала вотум недовіри до прем'єр-міністра країни Терези Мей. 16 січня парламент Британії проголосував проти відставки політика. Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

Також у випуску: ОБСЄ запропонувала ООН створити спільну миротворчу місію на Донбасі. У одному з університетів Франції пролунала серія вибухів. У Національному банку України оприлюднили списки незаконних пунктів обміну валют в Україні. На Львівщині кілька годин гасили масштабну пожежу на заводі.