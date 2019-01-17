Випуск новин за 12:00: Результати голосування за відставку Мей. Перехід церков до інших парафій
У випуску новин за 17 січня станом на 12:00 – після невдалого голосування за угоду про Brexit британська опозиція ініціювала вотум недовіри до прем'єр-міністра країни Терези Мей. 16 січня парламент Британії проголосував проти відставки політика. Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.
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Джерело: 24 канал
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