Випуск новин за 12:00: Справи проти кримських татар у РФ. Олімпійський фестиваль у Баку
У випуску новин за 29 липня станом на 12:00 – у Москві розпочався розгляд 18 справ проти кримських татар, яких затримали кількома тижнями раніше під час мовчазних протестів. Українці привезли 25 медалей із Олімпійського фестивалю в Баку. Це – юнацький аналог Олімпіади, де беруть участь європейські спортсмени віком від 13 до 17 років.
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Джерело: 24 канал
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