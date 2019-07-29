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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 12:00: Справи проти кримських татар у РФ. Олімпійський фестиваль у Баку

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 липня станом на 12:00 – у Москві розпочався розгляд 18 справ проти кримських татар, яких затримали кількома тижнями раніше під час мовчазних протестів. Українці привезли 25 медалей із Олімпійського фестивалю в Баку. Це – юнацький аналог Олімпіади, де беруть участь європейські спортсмени віком від 13 до 17 років.

      Також у випуску: 

      На італійській Сицилії знову прокинувся вулкан Етна, спричинили це підземні поштовхи.

      Кандидати в нардепи від партії "Слуга народу" приїхала до Трускавця на тижневі навчання.

      Соратник Януковича Портнов вийшов з допиту в Генпрокуратурі.

      Проросійські бойовики порушили режим тиші та атакували контрольний пункт "Мар'їнка" із великокаліберного кулемета.

       

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      Теги: Україна – Росія Кримські татари Новини Азербайджану Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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