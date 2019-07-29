Випуск новин за 12:00: Справи проти кримських татар у РФ. Олімпійський фестиваль у Баку

У випуску новин за 29 липня станом на 12:00 – у Москві розпочався розгляд 18 справ проти кримських татар, яких затримали кількома тижнями раніше під час мовчазних протестів. Українці привезли 25 медалей із Олімпійського фестивалю в Баку. Це – юнацький аналог Олімпіади, де беруть участь європейські спортсмени віком від 13 до 17 років.

Також у випуску: На італійській Сицилії знову прокинувся вулкан Етна, спричинили це підземні поштовхи. Кандидати в нардепи від партії "Слуга народу" приїхала до Трускавця на тижневі навчання. Соратник Януковича Портнов вийшов з допиту в Генпрокуратурі. Проросійські бойовики порушили режим тиші та атакували контрольний пункт "Мар'їнка" із великокаліберного кулемета.

Джерело: 24 канал