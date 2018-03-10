Випуск новин за 13:00: Дорожня погоня у Рівному. Коломійця знову перевели у ШІЗО
Випуск новин 14:09, 10 березня 129 Читать новость на русском
У випуску новин за 10 березня станом на 13:00 – вночі у Рівному п'ять патрульних намагались затримати водія-втікача. Внаслідок погоні постраждали двоє поліцейських. Євромайданівця Андрія Коломійця, якого незаконно ув'язнили у РФ, вдруге за тиждень перевели у штрафний ізолятор.
Також у випуску:
Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції, 1 боєць загинув.
НАТО офіційно визнало прагнення України приєднатись до Альянсу.
На витрати Національної академії наук України у 2018 році запланували 3,7 мільярдів гривень.
Російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля могли отруїти у власному домі.
У Каліфорнії чоловік захопив заручників у будинку для ветеранів.
Джерело: 24 Канал
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