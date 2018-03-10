Випуск новин за 13:00: Дорожня погоня у Рівному. Коломійця знову перевели у ШІЗО

У випуску новин за 10 березня станом на 13:00 – вночі у Рівному п'ять патрульних намагались затримати водія-втікача. Внаслідок погоні постраждали двоє поліцейських. Євромайданівця Андрія Коломійця, якого незаконно ув'язнили у РФ, вдруге за тиждень перевели у штрафний ізолятор.

Також у випуску: Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції, 1 боєць загинув. НАТО офіційно визнало прагнення України приєднатись до Альянсу. На витрати Національної академії наук України у 2018 році запланували 3,7 мільярдів гривень. Російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля могли отруїти у власному домі. У Каліфорнії чоловік захопив заручників у будинку для ветеранів.