Випуск новин за 13:00: Напад на оператора 24 каналу. Склад партії "Європейська Солідарність"
У випуску новин за 9 червня станом на 13:00 – до реанімації потрапив оператор 24 каналу Вадим Макарюк. Напередодні невідомі кинулися на нього: залили очі газом, розбили обличчя та розтрощили камеру. П'ятий президент Петро Порошенко зібрав з'їзд партії. На ньому він представив першу десятку кандидатів у депутати, які підуть на парламентські вибори у складі "Європейської Солідарності".
Також у випуску:
У Молдові Конституційний суд країни відсторонив від посади президента Ігоря Додона.
Історичні вибори у Казахстані. Вперше у списках претендентів на президентське крісло немає Нурсултана Назарбаєва.
Артилерія та міномети ворога не змовкають на передовій. За останню добу зафіксовано 22 обстріли, один наш захисник поранений.
Джерело: 24 канал
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