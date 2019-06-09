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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
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      Випуск новин за 13:00: Напад на оператора 24 каналу. Склад партії "Європейська Солідарність"

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 червня станом на 13:00 – до реанімації потрапив оператор 24 каналу Вадим Макарюк. Напередодні невідомі кинулися на нього: залили очі газом, розбили обличчя та розтрощили камеру. П'ятий президент Петро Порошенко зібрав з'їзд партії. На ньому він представив першу десятку кандидатів у депутати, які підуть на парламентські вибори у складі "Європейської Солідарності".

      Також у випуску:

      У Молдові Конституційний суд країни відсторонив від посади президента Ігоря Додона.

      Історичні вибори у Казахстані. Вперше у списках претендентів на президентське крісло немає Нурсултана Назарбаєва.

      Артилерія та міномети ворога не змовкають на передовій. За останню добу зафіксовано 22 обстріли, один наш захисник поранений.

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Сутички Кримінальні новини Петро Порошенко Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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