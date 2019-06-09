Випуск новин за 13:00: Напад на оператора 24 каналу. Склад партії "Європейська Солідарність"

У випуску новин за 9 червня станом на 13:00 – до реанімації потрапив оператор 24 каналу Вадим Макарюк. Напередодні невідомі кинулися на нього: залили очі газом, розбили обличчя та розтрощили камеру. П'ятий президент Петро Порошенко зібрав з'їзд партії. На ньому він представив першу десятку кандидатів у депутати, які підуть на парламентські вибори у складі "Європейської Солідарності".

Також у випуску: У Молдові Конституційний суд країни відсторонив від посади президента Ігоря Додона. Історичні вибори у Казахстані. Вперше у списках претендентів на президентське крісло немає Нурсултана Назарбаєва. Артилерія та міномети ворога не змовкають на передовій. За останню добу зафіксовано 22 обстріли, один наш захисник поранений.

Джерело: 24 канал