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      Випуск новин за 13:00: Пожежа на поромі біля Греції. Вибух на заводі у Сумах

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 вересня станом на 13:00 – понад півтисячі людей евакуювали з порома біля берегів Греції. Він загорівся тільки-но відчалив з порту в Ігуменіці. По обіді на заводі, де виготовляють кришки для пластикових пляшок, пролунав вибух. За інформацією ЗМІ, постраждали 10 людей.

      Також у випуску:

      У Києві сталося ДТП за участю автобуса. Він з'їхав з дороги, протаранив огорожу і врізався у стовб.

      У Південній Кореї вибухнув танкер з російськими матросами. Дев'ять людей дістали травми.

      В Умані хасиди з усього світу готуються зустріти юдейський Новий рік. 

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      Теги: Випуск новин Пожежа Вибух Суми
      Джерело: 24 канал
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