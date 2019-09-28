Випуск новин за 13:00: Пожежа на поромі біля Греції. Вибух на заводі у Сумах
У випуску новин за 28 вересня станом на 13:00 – понад півтисячі людей евакуювали з порома біля берегів Греції. Він загорівся тільки-но відчалив з порту в Ігуменіці. По обіді на заводі, де виготовляють кришки для пластикових пляшок, пролунав вибух. За інформацією ЗМІ, постраждали 10 людей.
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Джерело: 24 канал
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