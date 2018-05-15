Випуск новин за 14:00: ДТП з дітьми у Білорусі. Проект про авторські права
У випуску новин за 15 травня станом на 14:00 – постраждалих у ДТП в Білорусі дітей не можуть перевезти в Україну через стан здоров'я. У Верховній Раді ухвалили законопроект про авторські права.
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Джерело: 24 Канал
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