Випуск новин за 14:00: Філарет про поділ ПЦУ. Нагородження Лисова

У випуску новин за 13 травня станом на 14:00 – у коментарі одному з українських телеканалів почесний патріарх Філарет зазначив, що допускає поділ Православної церкви України. Крім цього, він також запевнив, що УПЦ КП досі існує. Чинний президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня скандального забудовника й екс-регіонала Ігоря Лисова.

Також у випуску:

13 травня суд у Києві має прийняти рішення, чи карати Володимира Зеленського за те, що він показав свій заповнений бюлетень під час виборів на камери.

У Брюсселі міністри закордонних справ держав-членів ЄС та країн-партнерів збираються на дводенний саміт з нагоди 10-річчя ініціативи Східного партнерства.

В ізраїльському Тель-Авіві відбулося відкриття Євробачення-2019, цьогоріч Україна не братиме участі в конкурсі.

У Литві не змогли обрати нового президента у першому турі виборів: ніхто з кандидатів не набрав понад 50% голосів.