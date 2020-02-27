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      Випуск новин за 14:00: Лауреати Шевченківської премії. Стан чоловіка, який підпалив себе біля ОП

      Випуск новин -

      У випуску новин за 27 лютого станом на 14:00 – Шевченківський комітет оголосив лауреатів премії. Нагородять їх у день народження Кобзаря, 9 березня. Стан чоловіка, який учора біля Офісу Президента вчинив самопідпал, важкий. Він обпік 40% тіла і наступні два місяці пробуде у лікарні.

      Також у випуску: 

      Суд Лінча поза законом: у США ухвалили закон, за яким убивство людини без суду та слідства натовпом вважається злочином федерального масштабу.

      В Німеччині дозволили евтаназію, зокрема в приватних медзакладах. Федеральний конституційний суд країни зняв заборону, яка не дозволяла добровільно піти з життя.

      В пожежі на Волині загинули двоє маленьких дітей, їхні тіла знайшли на згарищі дерев'яної хати у селі Білашів.

      Біля Майорська на невідомому вибуховому пристрої підірвався 27-річний військовий 58-ї бригади Дмитро Гринь.

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
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      Теги: Новини України Офіс Президента Випуск новин
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