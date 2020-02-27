Випуск новин за 14:00: Лауреати Шевченківської премії. Стан чоловіка, який підпалив себе біля ОП

У випуску новин за 27 лютого станом на 14:00 – Шевченківський комітет оголосив лауреатів премії. Нагородять їх у день народження Кобзаря, 9 березня. Стан чоловіка, який учора біля Офісу Президента вчинив самопідпал, важкий. Він обпік 40% тіла і наступні два місяці пробуде у лікарні.

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