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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 14:00: Обшуки у Юлії Кузьменко. Відповідь МОЗ щодо закупівлі дорогих костюмів

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 квітня станом на 14:00 – зранку правоохоронці прийшли до будинку однієї з підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета – дитячого кардіогірурга Юлії Кузьменко та її родичів. У МОЗ пояснили, чому закупили дорогий захист для медиків. За словами заступника міністра, захисні медичні костюми українських виробників не відповідали вимогам.

      Також у випуску:

      В Одесі зафіксували першу смерть від коронавірусу.

      На Рівненщині запустили спецрейси для медпрацівників.

      Віталій Кличко пояснив, чому у Києві мало видужалих. З понад тисячі зафіксованих випадків, у столиці подолали недугу лише 45 людей. За словами мера, все через складність хвороби та відсутність вакцини.

      Доплату медикам у 300% затвердять завтра на засідання Кабміну. Міністри мають ухвалити постанову, яка врегулює питання збільшення зарплат медикам, які працюють з хворими на коронавірус. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. 

      Українські лікарі, які допомагали у боротьбі з коронавірусом в Італії, повертаються додому. Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін. 

      Теги: Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко Випуск новин
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