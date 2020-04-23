Випуск новин за 14:00: Обшуки у Юлії Кузьменко. Відповідь МОЗ щодо закупівлі дорогих костюмів

У випуску новин за 23 квітня станом на 14:00 – зранку правоохоронці прийшли до будинку однієї з підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета – дитячого кардіогірурга Юлії Кузьменко та її родичів. У МОЗ пояснили, чому закупили дорогий захист для медиків. За словами заступника міністра, захисні медичні костюми українських виробників не відповідали вимогам.

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В Одесі зафіксували першу смерть від коронавірусу.

На Рівненщині запустили спецрейси для медпрацівників.

Віталій Кличко пояснив, чому у Києві мало видужалих. З понад тисячі зафіксованих випадків, у столиці подолали недугу лише 45 людей. За словами мера, все через складність хвороби та відсутність вакцини.

Доплату медикам у 300% затвердять завтра на засідання Кабміну. Міністри мають ухвалити постанову, яка врегулює питання збільшення зарплат медикам, які працюють з хворими на коронавірус. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Українські лікарі, які допомагали у боротьбі з коронавірусом в Італії, повертаються додому. Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.