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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 14:00: Пошуки загиблих у коледжі в Одесі. Черги на кордоні з Польщею

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин 12 грудня станом на 14:00 – рятувальники знайшли тіла всіх жертвів пожежі в одеському коледжі. В трагедії загинуло 16 людей. 700 вантажівок вже п'яту добу стоять на кордоні України з Польщею. Черга утворилася восьмого грудня, коли в Україні запрацювала нова митниця.

      Також у випуску: 

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      СБУ викрила військовослужбовця, якого завербували російські спецслужби.

      У Великій Британії сьогодні відбудуться дострокові парламентські вибори.

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      Теги: Випуск новин Пожежа в Одесі на Троїцькій Державна митна служба
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