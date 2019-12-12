Випуск новин за 14:00: Пошуки загиблих у коледжі в Одесі. Черги на кордоні з Польщею
У випуску новин 12 грудня станом на 14:00 – рятувальники знайшли тіла всіх жертвів пожежі в одеському коледжі. В трагедії загинуло 16 людей. 700 вантажівок вже п'яту добу стоять на кордоні України з Польщею. Черга утворилася восьмого грудня, коли в Україні запрацювала нова митниця.
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