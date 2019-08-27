Випуск новин за 14:00: Зустріч у нормандському форматі. Новий очільник СБУ на Кіровоградщині

У випуску новин за 27 серпня станом на 14:00 – після завершення саміту "Великої сімки" президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчими тижнями провести зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова керівником управління Служби безпеки України у Кіровоградській області.

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський пропонуватиме новообраній Верховній Раді призначити на пост прем‘єр-міністра Олексія Гончарука. Росія перекидає в Крим військові техніку. Колона з вантажівками "КамАЗ", паливними заправниками та автомобілями матеріального забезпечення пройшла напередодні Керченським мостом. Відповідне відео опублікували на офіційному сайті Міноборони Росії. Дванадцять обстрілів за добу – ворог не припиняє атаки по українських армійцях. Гаряче було майже по всій лінії фронту.

Джерело: 24 канал