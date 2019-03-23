Випуск новин за 15:00: Надзвичайний стан в Україні. Кліп про дороги на Львівщині
У випуску новин за 23 березня станом 15:00 – надзвичайники оголосили в Україні штормове попередження. Напередодні кількома регіонами пронісся буревій, зачепивши шість областей: Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Чернігівську, Донецьку та Запорізьку. На Львівщині мешканці села Мшанець зняли кліп про свою розбиту дорогу. Шлях Мшанець – Стрілки, вже тридцять років перебуваює в аварійному стані.
Також у випуску:
На Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув військовий медик.
Активісти Нацкорпусу зібралися на Майдані Незалежності з вимогою провести розслідування щодо розкрадання в оборонній сфері.
Джерело: 24 канал
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