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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
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      Випуск новин за 16:00: Гриценко йде в президенти. Суд над журналістами у М'янмі

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 січня станом на 16:00 – на з'їзді партії "Громадянська позиція" екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка одноголосно висунули кандидатом у президенти від політсили. Суд М'янми лишив у силі вирок двом журналістам Reuters, яких звинуватили в порушенні державної таємниці. Тому вони таки отримають 7 років в'язниці.

      Також у випуску:

      На шахті в Павлограді стався спалах метану, опіки отримали п'ятеро гірників.

      Після чотирьох діб пошуків у Карпатах рятувальники відшукали зниклого лижника-екстремала.

      США таки виводить війська із Сирії.

       

      Теги: Випуск новин Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019 Журналісти Судді
      Джерело: 24 канал
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