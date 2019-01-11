Випуск новин за 16:00: Гриценко йде в президенти. Суд над журналістами у М'янмі
У випуску новин за 11 січня станом на 16:00 – на з'їзді партії "Громадянська позиція" екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка одноголосно висунули кандидатом у президенти від політсили. Суд М'янми лишив у силі вирок двом журналістам Reuters, яких звинуватили в порушенні державної таємниці. Тому вони таки отримають 7 років в'язниці.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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