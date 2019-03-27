Випуск новин за 16:00: Обвал будівельних плит на жінок у Києві. Покарання Бойка за політ в Росію

У випуску новин за 27 березня станом на 16:00 – У Києві на двох жінок обвалилися будівельні плити. Одна жінка загинула, інша госпіталізована з незначними травмами. Під час засідання уряду Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв відкрити справи проти Юрія Бойка і Віктора Медведчука через політ у Росію.

Також у випуску: Турецький дипломат Халіт Чевік очолить Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні. Росія готує заяву про невизнання виборів президента в Україні. Україна звернулася до Євросоюзу через незаконні обшуки в Криму.

Джерело: 24 канал