Випуск новин за 16:00: Обвал будівельних плит на жінок у Києві. Покарання Бойка за політ в Росію
У випуску новин за 27 березня станом на 16:00 – У Києві на двох жінок обвалилися будівельні плити. Одна жінка загинула, інша госпіталізована з незначними травмами. Під час засідання уряду Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв відкрити справи проти Юрія Бойка і Віктора Медведчука через політ у Росію.
Також у випуску:
Турецький дипломат Халіт Чевік очолить Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.
Росія готує заяву про невизнання виборів президента в Україні.
Україна звернулася до Євросоюзу через незаконні обшуки в Криму.
Джерело: 24 канал
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