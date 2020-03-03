Випуск новин за 16:00: Перевірка Папи Римського на коронавірус. Підготовка до змін в уряді

У випуску новин за 3 березня станом на 16:00 – Папу Римського перевірили на наявність коронавірусу. Тест показав відсутність інфекції. Напередодні Папа Франциск застудився, і був вимушений скасувати декілька запланованих заходів. У Верховній Раді готуються до змін в уряді. 4 березня 2020 року має відбутися позачергове вечірнє засідання.

Також у випуску: Україна тимчасово заборонила ввозити домашніх тварин з Китаю. Під Львовом готують санаторій, який зможе прийняти людей з підозрою на коронавірус. Антикорупційний суд розглянув постанову щодо звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Журналістка 24 каналу відмовилася прийняти квіти від Іллі Киви, який роздавав їх у Верховній Раді.