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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА
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      Випуск новин за 16:00: Перевірка Папи Римського на коронавірус. Підготовка до змін в уряді

      Випуск новин -

      У випуску новин за 3 березня станом на 16:00 – Папу Римського перевірили на наявність коронавірусу. Тест показав відсутність інфекції. Напередодні Папа Франциск застудився, і був вимушений скасувати декілька запланованих заходів. У Верховній Раді готуються до змін в уряді. 4 березня 2020 року має відбутися позачергове вечірнє засідання.

      Також у випуску:

      Україна тимчасово заборонила ввозити домашніх тварин з Китаю.

      Під Львовом готують санаторій, який зможе прийняти людей з підозрою на коронавірус.

      Антикорупційний суд розглянув постанову щодо звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

      Журналістка 24 каналу відмовилася прийняти квіти від Іллі Киви, який роздавав їх у Верховній Раді.

       

       

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      сьогодні
      Теги: Новий уряд Верховна Рада Папа Римський Випуск новин
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