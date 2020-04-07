Випуск новин за 16:00: Рішення у справі "Приватбанку". Ситуація з COVID-19 в Італії

У випуску новин за 7 квітня станом на 16:00 – колишні власники "Приватбанку" програли справу у Верховному суді Британії. Вони намагалися оскаржити рішення Апеляційного суду Англії та Уельсу про всесвітній арешт активів. В Італії зафіксували рекордно низьку кількість нових хворих на коронавірус COVID-19. За останню добу в країні виявили майже 3 600 нових випадків зараження.

Також у випуску:

На Івано-Франківщині померла працівниця ЗСУ. З 20 березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні, але діагноз підтвердили лише після її смерті. Загалом, у лавах Збройних сил на ізоляції перебувають 99 людей.

Жодної смерті від коронавірусу за добу не зафіксували у Китаї. А всі 30 нових випадків – завезенні з-за кордону. Про це повідомила китайська комісія з охорони здоров'я у своєму звіті.

У Верховній Раді намагаються заблокувати "антиколомойський закон", до нього подали вже понад 16 тисяч поправок. Ухвалення цього законопроєкту є однією з головних умов МВФ для надання кредиту Україні.

В ООН наголосили, що коронавірус може загострити гуманітарну кризу. В організації побоюються, що через пандемію проблема голоду може розширити кордони і дістатись на всі континенти планети.