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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 16:00: Рішення у справі "Приватбанку". Ситуація з COVID-19 в Італії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 квітня станом на 16:00 – колишні власники "Приватбанку" програли справу у Верховному суді Британії. Вони намагалися оскаржити рішення Апеляційного суду Англії та Уельсу про всесвітній арешт активів. В Італії зафіксували рекордно низьку кількість нових хворих на коронавірус COVID-19. За останню добу в країні виявили майже 3 600 нових випадків зараження.

      Також у випуску:

      На Івано-Франківщині померла працівниця ЗСУ. З 20 березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні, але діагноз підтвердили лише після її смерті. Загалом, у лавах Збройних сил на ізоляції перебувають 99 людей.

      Жодної смерті від коронавірусу за добу не зафіксували у Китаї. А всі 30 нових випадків – завезенні з-за кордону. Про це повідомила китайська комісія з охорони здоров'я у своєму звіті.

      У Верховній Раді намагаються заблокувати "антиколомойський закон", до нього подали вже понад 16 тисяч поправок.  Ухвалення цього законопроєкту є однією з головних умов МВФ для надання кредиту Україні.

      В ООН наголосили, що коронавірус може загострити гуманітарну кризу. В організації побоюються, що через пандемію проблема голоду може розширити кордони і дістатись на всі континенти планети.

      Теги: Новини України Приватбанк Випуск новин
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