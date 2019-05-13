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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Випуск новин за 16:00: Штраф Зеленському. Присвоєння звань Демчині та Кривоносу

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 травня станом на 16:00 – Володимир Зеленський заплатить 850 гривень штрафу за те, що публічно показав результати свого голосування у другому турі президентських виборів. Головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов повідомив, що Петро Порошенко таємно присвоїв звання генерал-полковника Павлу Демчині, а Сергію Кривоносу – генерал-майора.

      Також у випуску: 

      Чинний президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня скандального забудовника й екс-регіонала Ігоря Лисова.

      У Брюсселі міністри закордонних справ держав-членів ЄС та країн-партнерів збираються на дводенний саміт з нагоди 10-річчя ініціативи Східного партнерства.

      Для безпритульних Латинської Америки побудують цілий комплекс житла, створеного за допомогою 3D-принтера.

      На вулиці Інститутській у Києві знімають бруківку, аби розпочати будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні. Рідні загиблих та активісти обурені, адже слідчі дії там ще не завершені.

       

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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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