Випуск новин за 17:00: Авіакатастрофа в Альпах. Торнадо на курорті в Туреччині

У випуску новин за 26 січня станом на 17:00 – в Альпах зіткнулися вертоліт та туристичний літак. В результаті аварії загинули п'ятеро осіб – чотири громадяни Німеччини та пілот з Італії. Ще двох потерпілих доправили до лікарні із серйозними травмами. Потужний торнадо пронісся курортом Анталія в Туреччині. Двоє людей загинули, ще дванадцять – отримали травми.

Також у випуску: 10-річна боксерка з Харкова підкорила серця Олександра Усика та Василя Ломаченка. Снігова лавина накрила туристів-лижників у Карпатах, один чоловік загинув. Журналісти виявили щонайменше 7 пунктів у бюджеті-2019, які вигідні олігархам.