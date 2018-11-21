20:43
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Випуск новин за 18:00: Досягнення і поразки Революції гідності. Розслідування вбивств на Майдані

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 листопада станом на 18:00 – до цілей, які вже були досягнуті, відносять курс на євроінтеграцію, асоціацію з ЄС і безвіз, та повалення тодішнього режиму. Серед того, що не вдалося – відсутність боротьби з корупцією та не успішне "перезавантаження" системи влади. У ГПУ звітували про слідство у справі розстрілів на Майдані. Винними за напади визнали понад півсотні людей.

      Також у випуску:

      Революція Гідності: як один день змінив всю Україну.

      Угода про асоціацію з ЄС: що українці отримали.

      Теги: Випуск новин Євромайдан Жертви ГПУ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 13 березня станом на 13:00
       13 березня 2015 , 13:41
      Випуск новин за 15:00: Молоді батьки продали дитину. Обвал коледжу
       16 травня 2017 , 16:04
      Випуск новин 17 вересня станом на 18:00
       17 вересня 2014 , 19:01
      Випуск новин за 19:00: Нові деталі у справі Гандзюк. П'ята річниця Революції Гідності
       сьогодні , 19:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук