Випуск новин за 18:00: Досягнення і поразки Революції гідності. Розслідування вбивств на Майдані

У випуску новин за 21 листопада станом на 18:00 – до цілей, які вже були досягнуті, відносять курс на євроінтеграцію, асоціацію з ЄС і безвіз, та повалення тодішнього режиму. Серед того, що не вдалося – відсутність боротьби з корупцією та не успішне "перезавантаження" системи влади. У ГПУ звітували про слідство у справі розстрілів на Майдані. Винними за напади визнали понад півсотні людей.

Також у випуску: Революція Гідності: як один день змінив всю Україну. Угода про асоціацію з ЄС: що українці отримали.