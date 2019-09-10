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      Випуск новин за 18:00: Прийняття закону про імпічмент. Сенцов і Кольченко про повернення в Крим

      Випуск новин 60 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 вересня станом на 18:00 – Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. До речі, проголосували в один день і за основу, і в цілому, що є певною мірою порушенням регламенту. Звільнені з російського полону Олег Сенцов та Олександр Кольченко поділилися планами на майбутнє. Обоє українців наразі повертатися до анексованого Криму не збираються.

      Також у випуску:

      Звільнені політв'язні Олег Сенцов та Олександр Кольченко провели пресконференцію для журналістів. Вони розповіли про книги, політику, Володимира Цемаха і, звісно, полон.

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      Теги: Анексія Криму Верховна Рада Випуск новин Новини Криму Олег Сенцов Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 10 вересня
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