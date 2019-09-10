Випуск новин за 18:00: Прийняття закону про імпічмент. Сенцов і Кольченко про повернення в Крим

У випуску новин за 10 вересня станом на 18:00 – Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. До речі, проголосували в один день і за основу, і в цілому, що є певною мірою порушенням регламенту. Звільнені з російського полону Олег Сенцов та Олександр Кольченко поділилися планами на майбутнє. Обоє українців наразі повертатися до анексованого Криму не збираються.

Також у випуску: Звільнені політв'язні Олег Сенцов та Олександр Кольченко провели пресконференцію для журналістів. Вони розповіли про книги, політику, Володимира Цемаха і, звісно, полон.

Джерело: 24 канал