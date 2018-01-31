Випуск новин за 18:00: Звільнення Насірова. Втрати на сході України

У випуску новин за 31 січня станом на 19:00 – Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення відстороненого від своїх обов'язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. У середу, 31 січня, з самого початку доби бойовики на Донбасі 2 рази обстріляли опорні пункти сил АТО. Внаслідок одного з цих обстрілів загинув український військовий.

Також у випуску: Вже у квітні цього року українці можуть отримати швидкісний 4G інтернет. Комісії Сенату Польщі без поправок підтримали оновлений закон про Інститут національної пам'яті. Українські солдати укріплюють свої позиції у зоні АТО. Кожен десятий росіянин зі "Списку Путіна" має бізнес в Україні.