Випуск новин за 18:00: Звільнення Насірова. Втрати на сході України
Випуск новин 19:57, сьогодні 72 Читать новость на русском
У випуску новин за 31 січня станом на 19:00 – Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення відстороненого від своїх обов'язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. У середу, 31 січня, з самого початку доби бойовики на Донбасі 2 рази обстріляли опорні пункти сил АТО. Внаслідок одного з цих обстрілів загинув український військовий.
Також у випуску:
Вже у квітні цього року українці можуть отримати швидкісний 4G інтернет.
Комісії Сенату Польщі без поправок підтримали оновлений закон про Інститут національної пам'яті.
Українські солдати укріплюють свої позиції у зоні АТО.
Кожен десятий росіянин зі "Списку Путіна" має бізнес в Україні.
Джерело: 24 Канал
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