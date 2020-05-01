Випуск новин за 19:00: Ізоляція медиків у Дніпровській лікарні. Порушення на пляжах Одеси
У випуску новин за 1 травня станом на 19:00 – у Дніпрі через COVID-19 на ізоляцію змушені були піти медики лікарні імені Мечникова. Лікарі та медсестри будуть постійно перебувати в лікарні, щоб не наражати на небезпеку своїх рідних. Жителі Одеси попри заклики влади залишатися вдома та погрози адміністративною відповідальністю – масово пішли на пляжі.
Також у випуску новин на 24 каналі:
На порушенні обмежувальних заходів підловили друга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – колишнього депутата та бізнесмена Ігоря Котвіцького.
25-річний син нового головного податківця України Андрій Любченко володіє майном на 300 тисяч доларів.
20 експолонених вийшли з обсервації. Їх після обміну одразу ізолювали у Святогірську.
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