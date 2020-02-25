Випуск новин за 19:00: Новий компромат на СБУ. Причетні до паніки у Нових Санжарах

У випуску новин за 25 лютого станом на 19:00 – журналісти Bihus.info знайшли новий компромат на СБУ. Голова Служби безпеки України у Миколаївській області Віталій Герсак володіє одним з найбільших в світі джипом – Toyota Tundra. За кілька днів до евакуації українців з Ухані фейки про те, що до Нових Санжар везуть хворих людей поширювала людина депутата ОПЗЖ Іллі Ківи – Сергій Чередніченко.

Також у випуску: Сина Петра Порошенка помітили у Лондоні на концерті російського репера Face. Співак вигукнув "Русские в Лондоне", а тоді витягнув до себе на сцену Михайла Порошенка й вони разом у два мікрофони почали співати.