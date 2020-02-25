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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 19:00: Новий компромат на СБУ. Причетні до паніки у Нових Санжарах

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 лютого станом на 19:00 – журналісти Bihus.info знайшли новий компромат на СБУ. Голова Служби безпеки України у Миколаївській області Віталій Герсак володіє одним з найбільших в світі джипом – Toyota Tundra. За кілька днів до евакуації українців з Ухані фейки про те, що до Нових Санжар везуть хворих людей поширювала людина депутата ОПЗЖ Іллі Ківи – Сергій Чередніченко.

      Також у випуску: 

      Сина Петра Порошенка помітили у Лондоні на концерті російського репера Face. Співак вигукнув "Русские в Лондоне", а тоді витягнув до себе на сцену Михайла Порошенка й вони разом у два мікрофони почали співати.

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      Теги: Протести СБУ Нові Санжари Випуск новин
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