Випуск новин за 19:00: Порошенко у ДБР. Посилення заходів безпеки щодо коронавірусу
У випуску новин за 6 березня станом на 19:00 – у ДБР викликали п'ятого президента Петра Порошенка. Його допитували як свідка за двома кримінальними провадженнями, проте якими саме – його адвокати не уточнили. У зв'язку зі спалахом коронавірусу по всій території України посилюють заходи безпеки. Медики нагадають про регулярне миття рук, провітрювання приміщення і карантин під час хвороби.
Також у випуску:
У новому уряді хочуть подавати воду в Крим. Таку неоднозначну заяву зробив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді.
Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин наприкінці лютого у Франції зустрічався з депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у якого виявили коронавірус.
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