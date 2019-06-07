Випуск новин за 19:00: Реакція батька Гандзюк на вирок суду. Смертельна ДТП в Дубаї
У випуску новин за 7 червня станом на 19:00 – "вирок для її убивців – вистава", – так відреагував на рішення суду батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк. У Дубаї туристичний автобус врізався в дорожню конструкцію. Інцидент став смертельним для сімнадцятьох пасажирів, ще п'ятеро – травмовано, серед них і водій.
Також у випуску:
Військових обурила заява Зеленського про те, що "Росія втратила контроль над бойовиками".
Медведчук і Бойко, попри застереження СБУ, вирушили на зустріч до кремлівських чиновників.
Суд відпустив з-під варти єдиного підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Збірна України перемогла Колумбію та вийшла у півфінал Чемпіонату світу U-20: відеосьогодні , 18:33
-
Нічний обстріл українських позицій під Новолуганським: зросла кількість постраждалихсьогодні , 18:32
-
"Газпром" заговорив про поставки дешевого газу в Україну: що на це кажуть у "Нафтогазі"сьогодні , 16:31
Коментарі