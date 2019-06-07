Випуск новин за 19:00: Реакція батька Гандзюк на вирок суду. Смертельна ДТП в Дубаї

У випуску новин за 7 червня станом на 19:00 – "вирок для її убивців – вистава", – так відреагував на рішення суду батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк. У Дубаї туристичний автобус врізався в дорожню конструкцію. Інцидент став смертельним для сімнадцятьох пасажирів, ще п'ятеро – травмовано, серед них і водій.

Також у випуску: Військових обурила заява Зеленського про те, що "Росія втратила контроль над бойовиками". Медведчук і Бойко, попри застереження СБУ, вирушили на зустріч до кремлівських чиновників. Суд відпустив з-під варти єдиного підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка.

Джерело: 24 канал