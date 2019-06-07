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      Випуск новин за 19:00: Реакція батька Гандзюк на вирок суду. Смертельна ДТП в Дубаї

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 червня станом на 19:00 – "вирок для її убивців – вистава", – так відреагував на рішення суду батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк. У Дубаї туристичний автобус врізався в дорожню конструкцію. Інцидент став смертельним для сімнадцятьох пасажирів, ще п'ятеро – травмовано, серед них і водій.

      Також у випуску:

      Військових обурила заява Зеленського про те, що "Росія втратила контроль над бойовиками".

      Медведчук і Бойко, попри застереження СБУ, вирушили на зустріч до кремлівських чиновників.

      Суд відпустив з-під варти єдиного підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка.

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      Теги: Випуск новин Судді Справа Катерини Гандзюк Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 канал
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