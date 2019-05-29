Випуск новин за 19:00: Скандал з ситуаційною кімнатою в АП. Повернення техогляду для авто

У випуску новин за 29 травня станом на 19:00 – Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Держбюро розслідувань вже розпочало досудове розслідування щодо цієї справи. З 2022 року загальний техогляд буде знову обов'язковим для приватних автомобілів.

Також у випуску: Профільний комітет парламенту нарешті передав в парламент текст Виборчого кодексу.

Джерело: 24 канал