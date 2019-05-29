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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 19:00: Скандал з ситуаційною кімнатою в АП. Повернення техогляду для авто

      Випуск новин 88 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 травня станом на 19:00 – Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Держбюро розслідувань вже розпочало досудове розслідування щодо цієї справи. З 2022 року загальний техогляд буде знову обов'язковим для приватних автомобілів.

      Також у випуску:

       Профільний комітет парламенту нарешті передав в парламент текст Виборчого кодексу.

       

      blog_ava
      Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента – текст
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      Теги: Новини України Адміністрація Президента Випуск новин Авто
      Джерело: 24 канал
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