Випуск новин за 19:00: Страшна пожежа на Канарах. Обшуки на судні, яке возило пальне для РФ
У випуску новин за 11 серпня станом на 19:00 – лісові пожежі вирують на Канарських островах. Стихія сколихнула муніципалітет Артенара, що на острові Гран-Канарія. Місцева влада евакуювала людей, щоби уникнути загрози їхньому життю. Прокуратура Криму провела обшук на судні, яке возило пальне для російського флоту на окупований півострів. Про це повідомили у кримській прокуратурі.
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Джерело: 24 канал
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