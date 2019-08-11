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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 19:00: Страшна пожежа на Канарах. Обшуки на судні, яке возило пальне для РФ

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 серпня станом на 19:00 – лісові пожежі вирують на Канарських островах. Стихія сколихнула муніципалітет Артенара, що на острові Гран-Канарія. Місцева влада евакуювала людей, щоби уникнути загрози їхньому життю. Прокуратура Криму провела обшук на судні, яке возило пальне для російського флоту на окупований півострів. Про це повідомили у кримській прокуратурі.

      Також у випуску:

      Під стінами російського консульства в Одесі активісти вимагали звільнення бранця Кремля Станіслава Клиха. 

      У Дніпрі вантажівка протаранила швидку.

      Патрульні затримали водія із перевищеним рівнем алкоголю у 16 разів. 

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      Теги: Пожежа Випуск новин Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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