Випуск новин за 19:00: Терористичне угруповання ІДІЛ. Господарювання МП у Києво-Печерській лаврі

У випуску новин за 18 січня станом на 19:00 – терористичне угруповання ІДІЛ узяло на себе відповідальність за вибухи в російському Магнітогорську, де загинули 39 людей. Проте ФСБ наполягає, що вибухи сталися таки випадково. За останні кілька років у Києво-Печерській Лаврі з'явилося шістнадцять абсолютно нові споруд вартістю у сорок мільйонів доларів. Серед них два ресторани, готель і овочесховище.

Також у випуску: Голова "Нафтогазу" заявив, що 32 мільярди доларів втратила Україна через газові угоди Тимошенко.