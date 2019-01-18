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      Випуск новин за 19:00: Терористичне угруповання ІДІЛ. Господарювання МП у Києво-Печерській лаврі

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 січня станом на 19:00 – терористичне угруповання ІДІЛ узяло на себе відповідальність за вибухи в російському Магнітогорську, де загинули 39 людей. Проте ФСБ наполягає, що вибухи сталися таки випадково. За останні кілька років у Києво-Печерській Лаврі з'явилося шістнадцять абсолютно нові споруд вартістю у сорок мільйонів доларів. Серед них два ресторани, готель і овочесховище.

      Також у випуску:

      Голова "Нафтогазу" заявив, що 32 мільярди доларів втратила Україна через газові угоди Тимошенко. 

      Теги: Новини Росії Випуск новин Вибух у Магнітогорську Релігія УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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