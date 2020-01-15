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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Випуск новин за 19:00: Винагорода за вбивць сина депутата Соболєва. Порятунок із шахти ліфта

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 січня станом на 19:00 – подружжя Соболєвих обіцяє винагороду тим, хто повідомить ім'я замовника замаху на їхню родину. Про це вони повідомили під час пресконференції. У Кропивницькому врятували хлопця, який впав у шахту ліфта з сьомого поверху. Медики кажуть, що постраждалий перебуває у важкому стані.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні Замах на Соболєва Новини Кропивницького
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      Новини за 15 січня
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