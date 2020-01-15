Випуск новин за 19:00: Винагорода за вбивць сина депутата Соболєва. Порятунок із шахти ліфта

У випуску новин за 15 січня станом на 19:00 – подружжя Соболєвих обіцяє винагороду тим, хто повідомить ім'я замовника замаху на їхню родину. Про це вони повідомили під час пресконференції. У Кропивницькому врятували хлопця, який впав у шахту ліфта з сьомого поверху. Медики кажуть, що постраждалий перебуває у важкому стані.

Також у випуску: Ідентифіковано чотири тіла загиблих в авіатрощі в Ірані. Верховна Рада під час засідання не стала розглядати зміни до Конституції щодо децентралізації та легалізацію грального бізнесу. Ремонтники полагодили трубопровід, який прорвало біля столичного торгового центру Ocean Plaza. Уряд РФ, на чолі з Дмитром Мєдвєдєвим, у повному складі пішов у відставку.