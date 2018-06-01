Випуск новин за 19:00: Заборона на в'їзд у Росію. Кубок Президента серед силовиків

У випуску новин за 1 червня станом на 19:00 – у Росії жителів окупованих територій не хочуть бачити. Кремль закрив кордон для жителів непідконтрольних Україні територій. У Києві пройшов фінал чемпіонату з рукопашного бою на Кубок Президента серед силовиків.

Також у випуску: Під гаслом "постав "червону картку" Путіну!" тривають акції на підтримку Олега Сенцова і інших українських бранців Кремля. Глави МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться вже 11 червня у Берліні. В'ячеслав Пивоварник – людина, яку називають замовником убивства Аркадія Бабченка.