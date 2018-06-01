Випуск новин за 19:00: Заборона на в'їзд у Росію. Кубок Президента серед силовиків
У випуску новин за 1 червня станом на 19:00 – у Росії жителів окупованих територій не хочуть бачити. Кремль закрив кордон для жителів непідконтрольних Україні територій. У Києві пройшов фінал чемпіонату з рукопашного бою на Кубок Президента серед силовиків.
Також у випуску:
Під гаслом "постав "червону картку" Путіну!" тривають акції на підтримку Олега Сенцова і інших українських бранців Кремля.
Глави МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться вже 11 червня у Берліні.
В'ячеслав Пивоварник – людина, яку називають замовником убивства Аркадія Бабченка.
Джерело: 24 Канал
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