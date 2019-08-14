Випуск новин за 20:00: Формування комітетів у Раді. Кандидати на віце-спікера

У випуску новин за 14 серпня станом на 20:00 – у "Слузі народу" хочуть віддати опозиції комітет з питань свободи слова та комітет з питань прав людини і нацменшин. Дмитро Разумков заявив, що не буде голосувати за Віктора Медведчука та Петра Порошенка на посаду віце-спікера у Верховній Раді.

Також у випуску:

Національне агентство з питань запобігання корупції дало "зелене" світло для фінансування політичних партій. У 2020 році, на 11 партій виділять 565 мільйонів гривень.

Ринок землі, на якому майже 20 років діяв мораторій на продаж, вже за рік має стати відкритим.

Представники партій, які пройшли у парламент знову зібралися на засідання. На цей раз мали визначитися, які комітети працюватимуть у Верховній Раді 9-го скликання.