Випуск новин за 20:00: Формування комітетів у Раді. Кандидати на віце-спікера
У випуску новин за 14 серпня станом на 20:00 – у "Слузі народу" хочуть віддати опозиції комітет з питань свободи слова та комітет з питань прав людини і нацменшин. Дмитро Разумков заявив, що не буде голосувати за Віктора Медведчука та Петра Порошенка на посаду віце-спікера у Верховній Раді.
Також у випуску:
Національне агентство з питань запобігання корупції дало "зелене" світло для фінансування політичних партій. У 2020 році, на 11 партій виділять 565 мільйонів гривень.
Ринок землі, на якому майже 20 років діяв мораторій на продаж, вже за рік має стати відкритим.
Представники партій, які пройшли у парламент знову зібралися на засідання. На цей раз мали визначитися, які комітети працюватимуть у Верховній Раді 9-го скликання.
Джерело: 24 канал
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