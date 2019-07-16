Випуск новин за 20:00: Радник президента про мовний закон. Телеміст 24 каналу з Руставі-2
У випуску новин за 16 липня станом на 20:00 – радник президента України Микита Потурав прокоментував мовний закон, який сьогодні набув чинності. 24 канал 17 липня проведе телеміст з грузинським каналом Руставі-2. Ведучий останнього нещодавно облаяв у одній з програм президента РФ Володимира Путіна.
Також у випуску:
Росія скликала Радбез ООН через український мовний закон.
Чим небезпечне повернення Віктора Медведчука у велику політику.
Джерело: 24 канал
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