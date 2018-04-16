Випуск новин за 20:00: Випробування вертольоту "Надія". Сутички у Єревані

У випуску новин за 16 квітня станом на 20:00 – у Запоріжжі тестували українську "Надію" – нове творіння місцевого авіапідприємства "Мотор Січ". у Єревані протести переросли в сутички демонстрантів із поліцією, постраждали щонайменше 46.

Також у випуску: Ужгород наповнився ароматом сакури. Чому мирні професії опиняються в зоні ризику. Уночі, 15 квітня, в районі метро "Лісова" чоловік напідпитку кинув людям під ноги гранату.