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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Випробування вертольоту "Надія". Сутички у Єревані

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У випуску новин за 16 квітня станом на 20:00 – у Запоріжжі тестували українську "Надію" – нове творіння місцевого авіапідприємства "Мотор Січ". у Єревані протести переросли в сутички демонстрантів із поліцією, постраждали щонайменше 46.

Також у випуску:

Ужгород наповнився ароматом сакури.

Чому мирні професії опиняються в зоні ризику.

Уночі, 15 квітня, в районі метро "Лісова" чоловік напідпитку кинув людям під ноги гранату.

Теги: Випуск новин Новини Запоріжжя Єреван протести Ужгород
Джерело: 24 Канал
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