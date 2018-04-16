Випуск новин за 20:00: Випробування вертольоту "Надія". Сутички у Єревані
У випуску новин за 16 квітня станом на 20:00 – у Запоріжжі тестували українську "Надію" – нове творіння місцевого авіапідприємства "Мотор Січ". у Єревані протести переросли в сутички демонстрантів із поліцією, постраждали щонайменше 46.
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Джерело: 24 Канал
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