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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий посол США в Україні. Ім'я для сина Бориса Джонсона

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 2 травня станом на 21:00 – Дональд Трамп обрав нового посла в Україні, ним стане генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон. Раніше він працював військовим аташе у посольстві в Росії. Британський прем'єр Борис Джонсон назвав сина на честь двох лікарів, які боролися за життя політика, коли він був в реанімації з COVID-19. Повне ім'я дитини – Вілфред Лоурі Ніколас.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Послаблення карантину в Черкасах розслідує прокуратура. Слідчо-оперативні групи перевіряють, чи справді заклади, які відкрились, дотримуються санітарних норм.

      В ООН дорікнули українським правоохоронцям та судам, що ті за 6 років зробили недостатньо, аби покарати винних в трагедії, яка стала в Одесі 2 травня 2014 року.

      Школяр з Києва удосконалив програмне забезпечення для Європейського космічного агентства. Код українського школяра дозволить із супутників точніше відрізнити здорову рослинність від хворої.

      Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію режиму пандемії COVID-19. Це рішення ухвалили на засіданні комітету з надзвичайних ситуацій. 

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Велика Британія Борис Джонсон Новини США Випуск новин
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