Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий посол США в Україні. Ім'я для сина Бориса Джонсона

У підсумковому випуску новин за 2 травня станом на 21:00 – Дональд Трамп обрав нового посла в Україні, ним стане генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон. Раніше він працював військовим аташе у посольстві в Росії. Британський прем'єр Борис Джонсон назвав сина на честь двох лікарів, які боролися за життя політика, коли він був в реанімації з COVID-19. Повне ім'я дитини – Вілфред Лоурі Ніколас.

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