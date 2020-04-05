Випуск новин за 9:00: Обстріл мирного селища на Донбасі. Лісова пожежа в Чорнобилі

У випуску новин за 5 квітня станом на 9:00 – проросійські найманці обстріляли мирне селище Верхньоторецьке. В результаті розриву гранати осколкове поранення в ногу отримала місцева мешканка. Вчора у зоні відчуження біля Котовського лісництва зайнявся ліс на площі приблизно 20 гектарів. Станом на ранок відкритого вогню у Чорнобилі вже немає, спостерігається тління окремих осередків.

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На Волині помер водій швидкої. ПЛР-тест підтвердив в чоловіка коронавірусну інфекцію. Загалом в області зареєстровано 17 підтверджених випадків COVID-19, 9 з них – медики.

Впродовж минулої доби російські найманці обстріляли позиції ЗСУ 14 разів. Жоден український військовий не постраждав. А от бойовики, отримавши вогневу відповідь, зазнали втрат.

У світі кількість виявлених випадків COVID-19 сягнула понад 1,2 мільйона. Число померлих від небезпечної недуги наближається до 65 тисяч. За останню добу Іспанія випередила Італію за кількістю інфікованих.

Поліція склала понад 3,5 тисячі протоколів за порушення карантину в Україні. За даними Нацполіції, загальна сума штрафів – понад 270 тисяч гривень.