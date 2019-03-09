Випуск новин за 9:00: Заборона в'їзду австрійському журналісту. Ситуація на фронті

У випуску новин за 9 березня станом на 9:00 – Україна заборонила в'їзд австрійському журналісту – через те, що відвідував окуповані Росією території, використовував штампи кремлівської пропаганди у своїх матеріалах та навіть заперечував агресію РФ в Україні. Бойовики обстріляли українських військових у перший день тиші: на передовій зафіксували один обстріл, минулося без жертв та поранених.

Також у випуску: Головні фігуранти у справі про розкрадання в "Спецтехноекспорті" вийшли з СІЗО під заставу. Життя в окупованих Донецьку та Луганську: вимушені переселенці розповіли про гірку реальність. У Чехії та ОАЕ розпочалася виставка "Квантовий стрибок Шевченка". До цього народження Тараса Шевченка повноважні посли 13 країн записали відео, де декламують уривки з його поезії.