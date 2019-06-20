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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Зникнення прикрас з дому загиблого Тимчука. Смерть журналіста Комарова

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 червня станом на 9:00 – з помешкання народного депутата Дмитра Тимчука зникли ювелірні прикраси. Про це повідомляють близькі загиблого. Нардепа і координатора групи "Інформаційний спротив" напередодні знайшли мертвим у власній квартирі. У Черкасах після місяця у комі через побиття помер журналіст Вадим Комаров. Про це повідомляють у Національній спілці журналістів.

      Також у випуску:

      На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення.

      Тристороння контактна група у Мінську не змогла домовитися про початок хлібного перемир'я.

      На фронті знову втрати: один загиблий та один поранений солдат.

      blog_ava
      Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика
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      Теги: Дмитро Тимчук Випуск новин Журналісти Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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