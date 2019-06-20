Випуск новин за 9:00: Зникнення прикрас з дому загиблого Тимчука. Смерть журналіста Комарова
У випуску новин за 20 червня станом на 9:00 – з помешкання народного депутата Дмитра Тимчука зникли ювелірні прикраси. Про це повідомляють близькі загиблого. Нардепа і координатора групи "Інформаційний спротив" напередодні знайшли мертвим у власній квартирі. У Черкасах після місяця у комі через побиття помер журналіст Вадим Комаров. Про це повідомляють у Національній спілці журналістів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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