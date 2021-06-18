Хіба що через стан здоров'я, – Вірастюк сказав, за яких умов складе мандат

Чинний спорстмен і новий народний депутат Василь Вірастюк наразі не знає, коли і чому може скласти мандат. Адже тільки нещодавно він склав присягу.
Наразі він нічого не планує. Про це Вірастюк заявив в ефірі програми "Перехресний допит".
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За його словами, він прийшов в політику задля хорошої справи і хоче її здійснити.
Навіть за небажанням бути депутату – депутатом, він цього зробити не може, хіба через стан здоров'я чи інші причини,
– зазначив Вірастюк.
Він наголосив, що не хоче забігати наперед, а бажає говорити про теперішній час. За тиждень, як сказав нардеп, дуже важко щось зрозуміти новій людині.
Вірастюк: Людині "з вулиці" потрапити дуже важко
"Дай, Боже, щоб за місяць "вникнути" в ту справу, як все відбувається. Людині потрапити туди (в політику – 24 канал) фактично "з вулиці" досить важко. Дуже багато інформації, не все встигаєш сприймати. Багато потрібно почитати, слухати, спілкуватись", – сказав Вірастюк.
Наразі він не має помічника, який може йому все пояснити з юридичної точки зору. "Тому довкола мене сидять прекрасні колеги, які мені все пояснюють", – додав нардеп.
Повне інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео
Вірастюк став депутатом: що про це відомо
- Ще 22 квітня Василя Вірастюка визнали офіційним переможцем на довиборах у Верховну Раду. Центральна виборча комісія склала відповідний протокол.
- Попри це, Верховний Суд не погодився з таким рішенням, тому скасував його. ЦВК натомість подала апеляцію.
- На початку червня Велика палата ВСУ задовольнила апеляцію.
- На засіданні Верховної Ради 15 червня Вірастюк склав присягу народного депутата.