Росіяни втрачають свої позиції, – політолог пояснив, чому Вірменія планує вийти з ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вийде з ОДКБ – військово-політичної організація, де головною є Росія. Насправді така заява не є несподіванкою, а подібного можна чекати й від інших країн, на які ще має вплив країна-агресорка.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зауваживши, що упродовж 2023 року були помітні зусилля ЄС, щоб заповнити "вакуум влади", який міг виникнути. Тож цілком очікувано, що Росія втрачає цей регіон.

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"Це є черговим свідченням того, що росіяни втрачають свої позиції не просто на міжнародній, глобальній арені, але навіть на пострадянському просторі, у тих державах, які багато років сприймалися Росією, як свої сателіти, ситуація з Вірменією у цьому плані є дуже показовою", – підкреслив Валентин Гладких.

Вплив Росії зменшується

Про те, що відносини між країнами змінилися стало зрозумілим після чергового спалаху війни між Вірменією та Азербайджаном. Тоді всі усвідомили, що Росія навіть не має інструментів для того, щоб проводити силову політику, коли це потрібно.

Єдине, що засмучує, що сьогодні посилюється позиція Росії в іншій державі Кавказу – в Грузії. Але це їхній свідомий вибір, тому тут нема на кого нарікати,

– зауважив політолог.

На Вірменію варто подивитися в контексті того, якими зусиллями їм дається емансипація від Росії. Ймовірно, складнощів, зокрема на внутрішньополітичній арені не уникнути.

Які відносини у Грузії та Росії

Грузинський телеканал повідомив про те, що країни працюють над відновленням дипломатичних відносин. Населення досить боляче сприймає відмову від європейського вектора розвитку.

Єдине, що є оптимістичним в цій історії – це те, що подальші взаємини Грузії та Росії, як і багатьох інших колишніх республік СРСР залежатимуть від результатів війни в Україні.

У випадку перемоги України, ми не сумніваємося, що грузини скористаються цією нагодою. Логіка історичного процесу спонукатиме не тільки Грузію чи Вірменію до емансипації від російського впливу, але й інші колонізовані народи, які сьогодні є в складі Росії,

– наголосив політолог.

Історичний парадокс полягає в тому, що українські Збройні Сили, завдаючи поразки окупаційним військам, зараз створюють передумови для подальшого звільнення та національного самовизначення багатьох народів.

Чи може Вірменія стати членом ЄС

За словами політолога, шлях Вірменії до Євросоюзу у багатьох аспектах може бути швидшим і простішим. ЄС вже має досвід рішучих кроків і дій, навіть в контексті України.

Я думаю, що Вірменії буде легше, бо там внутрішньополітична ситуація менш контроверсійна, їм не доведеться витрачати стільки років для того, щоб переконати громадян в тому, чому їм варто орієнтуватися саме на євроінтеграцію,

– додав Валентин Гладких.

Тож перспективи Вірменії виглядають досить оптимістично. До того ж варто підкреслити, що несправедливо вимагати від держав, які тільки претендують на вступ до Європейського Союзу, тих результатів, які вже досягнули його члени. Наприклад, країни Балтії, Польща, Румунія, Болгарія та низка інших держав досягли успіхи, ставши членами ЄС, а не до того.

Тому чим швидше Європейський Союз почне здійснювати свій вплив на Вірменію, тим швидше у цій країні відбудуться зміни у політичній, економічній та соціальній сферах.

Що відбувається у Вірменії